В Черновицкой области запретили внешнее освещение улиц во время комендантского часа

В Черновицкой области запретили использование всех видов внешнего освещения во время комендантского часа. Однако это не относится к улично-дорожной сети и объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.

Также в регионе действует запрет на освещение наружной рекламы, размещенной на фасадах зданий и сооружений, специальных конструкциях, после завершения рабочего времени субъектов хозяйствования – независимо от организационно-правовой формы.

Кроме того, как отметил глава ОВА, нельзя использовать новогоднюю иллюминацию на домах, в парках, скверах, деревьях, кустах и других сооружениях. При этом работа иллюминаций, которые питаются от источников альтернативного электроснабжения, разрешена.

Такие ограничения на территории области будут действовать с 10 декабря по 25 января 2023 года.