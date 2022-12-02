В Черновицкой области запретили внешнее освещение улиц во время комендантского часа

В Черновицкой области запретили использование всех видов внешнего освещения во время комендантского часа. Однако это не относится к улично-дорожной сети и объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.
Также в регионе действует запрет на освещение наружной рекламы, размещенной на фасадах зданий и сооружений, специальных конструкциях, после завершения рабочего времени субъектов хозяйствования – независимо от организационно-правовой формы.
Кроме того, как отметил глава ОВА, нельзя использовать новогоднюю иллюминацию на домах, в парках, скверах, деревьях, кустах и других сооружениях. При этом работа иллюминаций, которые питаются от источников альтернативного электроснабжения, разрешена.
Такие ограничения на территории области будут действовать с 10 декабря по 25 января 2023 года.
Напомним, ранее в ДТЭК объяснили, что украинцам неравномерно включают свет, потому что нет возможности передать необходимый объем электричества через узел.
Кроме того, правительство призвало местные власти объяснить людям, почему некоторые дома всегда со светом.
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