В Черновицкой области рекордная заболеваемость ОРВИ: эпидпорог превышен в 2,5 раза

Сообщается, что за 9-ю неделю 2025 года в Черновицкой области зарегистрировано 10 892 случая ОРВИ, из которых 6 057 - у детей, что составляет 56% от общего количества.

В течение недели были госпитализированы 228 человек, среди которых 126 детей. Благодаря принятым ограничительным мерам наблюдается снижение заболеваемости в Вижницком (на 24,3%) и Днестровском районах (на 11,2%). В то же время в Черновицком районе, в частности в Черновцах, отмечен рост заболеваемости на 12,2% и 27,7% соответственно.

С 3 марта 2025 года в образовательных учреждениях Вижницкого, Днестровского и Черновицкого районов восстановлено очное обучение, кроме города Черновцы. В Черновцах с 3 по 7 марта 2025 года продолжается дистанционное обучение.

Также продолжаются ограничения на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий на территории области. Локальные ограничения и перевод школ на дистанционную форму обучения будут применяться в случае превышения 20% больных детей гриппом и ОРВИ.