В Черновицкой области рекордная заболеваемость ОРВИ: эпидпорог превышен в 2,5 раза

В Черновицкой области фиксируют рекордный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог остается превышенным в 2,5 раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий областной центр контроля и профилактики болезней.
Сообщается, что за 9-ю неделю 2025 года в Черновицкой области зарегистрировано 10 892 случая ОРВИ, из которых 6 057 - у детей, что составляет 56% от общего количества.
В течение недели были госпитализированы 228 человек, среди которых 126 детей. Благодаря принятым ограничительным мерам наблюдается снижение заболеваемости в Вижницком (на 24,3%) и Днестровском районах (на 11,2%). В то же время в Черновицком районе, в частности в Черновцах, отмечен рост заболеваемости на 12,2% и 27,7% соответственно.
С 3 марта 2025 года в образовательных учреждениях Вижницкого, Днестровского и Черновицкого районов восстановлено очное обучение, кроме города Черновцы. В Черновцах с 3 по 7 марта 2025 года продолжается дистанционное обучение.
Также продолжаются ограничения на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий на территории области. Локальные ограничения и перевод школ на дистанционную форму обучения будут применяться в случае превышения 20% больных детей гриппом и ОРВИ.
Напомним, в конце февраля в Черновицкой области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ ввели ограничения для всех учебных заведений. Школы перешли на дистанционное обучение, а детские сады и внешкольные учреждения также ограничили работу. Решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС, поскольку за три дня в области зафиксировали более 7 тысяч случаев ОРВИ, большинство больных - дети. Ограничения ввели с 22 февраля на 10 дней.
Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о тревожной тенденции: значительный рост количества госпитализаций из-за гриппа и ОРВИ. В конце февраля в больницах находились почти 6 тысяч пациентов с этими заболеваниями, из которых около 10% находятся в отделениях интенсивной терапии. Это связано с осложнениями, особенно среди невакцинированных лиц. Эпидемический порог превышен в 16 областях, больше всего - в Хмельницкой области. Ляшко призвал граждан внимательно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться к врачам при появлении симптомов.
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