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У Чернігівській області під час пожежі загинула дитина

Автор: РБК-Україна

В результаті пожежі в Чернігівській області загинули двоє людей. Один із загиблих - дитина.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Так, 30 серпня в 1:33 в селі Дуболугівка Ніжинського району виникла пожежа приватного житлового будинку та господарчої будівлі.

"В результаті загинули 2 людини, з них 1 дитина (2018 народження)", - зазначено в повідомленні.

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Пожежу ліквідували тільки о 6:05. Вогонь також знищив господарську будівлю, покрівлю та перекриття житлового будинку.

Так, до гасіння залучалось 11 осіб та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки 29 і 30 серпня; високий ризик виникнення пожеж на відкритих територіях очікується в більшості регіонів.

Як писало РБК-Україна, правоохоронці Києва встановлюють причини займання автомобіля народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса; інцидент стався на столичному Печерську.

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