У Чернігівській області сили спротиву захопили ворожу техніку. Її передадуть ЗСУ

Сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки. Її передадуть на потреби Збройних Сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
"Сили спротиву в Шестовиці поповнили запаси бронетехніки для потреб Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські бійці також знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно".
Крім того, ЗСУ знову завдали ударів по аеродрому у Чорнобаївці, що неподалік від Херсону.
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