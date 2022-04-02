ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Вже не той масштаб": в ОП розповіли про нові бої під Чорнобаївкою

Новость на русском →
Київ, Субота 02 квітня 2022 10:01
"Вже не той масштаб": в ОП розповіли про нові бої під Чорнобаївкою Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Напередодні Збройні сили України в черговий раз розбили ворожу армію на аеродромі під Херсоном. Зокрема, російські окупанти намагалися висадитися в Чорнобаївці в 13-й і 14-й раз.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За словами Арестовича, ЗСУ знищили майже весь російський батальйон за два удари.

"За вчора була 13-та і 14 - та (Чорнобаївка, - ред.), але треба розуміти, що це вже не той масштаб. Знищили майже батальйон за вчора двома ударами - знищили самохідну артилерію, наметове містечко, близько 32 одиниць бронетехніки. Батальйон двома ударами знищити це дуже багато, але раніше було краще, раніше знищували передові командні пункти російського угруповання, ну і так добре. Чорнобаївку можна вважати 13 і 14", - розповів він.

Війна Росії проти України триває тридцять вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Чернобаевка Херсонская область
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою