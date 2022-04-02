"Вже не той масштаб": в ОП розповіли про нові бої під Чорнобаївкою
Напередодні Збройні сили України в черговий раз розбили ворожу армію на аеродромі під Херсоном. Зокрема, російські окупанти намагалися висадитися в Чорнобаївці в 13-й і 14-й раз.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
За словами Арестовича, ЗСУ знищили майже весь російський батальйон за два удари.
"За вчора була 13-та і 14 - та (Чорнобаївка, - ред.), але треба розуміти, що це вже не той масштаб. Знищили майже батальйон за вчора двома ударами - знищили самохідну артилерію, наметове містечко, близько 32 одиниць бронетехніки. Батальйон двома ударами знищити це дуже багато, але раніше було краще, раніше знищували передові командні пункти російського угруповання, ну і так добре. Чорнобаївку можна вважати 13 і 14", - розповів він.
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