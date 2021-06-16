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В Чернігівській області згорів будинок після того, як в нього влучила блискавка

Автор: Инна Собора

У Чернігівській області в місті Батурин сталася пожежа. В будинок влучила блискавка.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи області

Загорання виникло близько 19:00 15 червня в господарстві по вул. Згурського.

"Сталася пожежа житлового будинку (10х12 м, стіни дерев'яні, покрівля металева). Вогнем пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та перекриття на площі 4 кв.м, внутрішнє облицювання стін на площі 20 кв.м та майно", - говориться в повідомленні.

Причиною пожежі став розряд блискавки.

Раніше повідомлялося, що в селі Червона Поляна Харківській області чоловіка вбило блискавкою. Смерть чоловіка від удару була миттєвою.

Нагадаємо, в селі Малий Кривотин Житомирської області 8 червня в результаті удару блискавки постраждала дівчина, 2006 року народження.

РБК-Україна писало, що кілька тижнів тому у Чернігівській області через негоду виникли дві пожежі. Блискавки влучили в будинки.

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