В Чернігівській області згорів будинок після того, як в нього влучила блискавка

У Чернігівській області в місті Батурин сталася пожежа. В будинок влучила блискавка.
Загорання виникло близько 19:00 15 червня в господарстві по вул. Згурського.
"Сталася пожежа житлового будинку (10х12 м, стіни дерев'яні, покрівля металева). Вогнем пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та перекриття на площі 4 кв.м, внутрішнє облицювання стін на площі 20 кв.м та майно", - говориться в повідомленні.
Причиною пожежі став розряд блискавки.
Раніше повідомлялося, що в селі Червона Поляна Харківській області чоловіка вбило блискавкою. Смерть чоловіка від удару була миттєвою.
Нагадаємо, в селі Малий Кривотин Житомирської області 8 червня в результаті удару блискавки постраждала дівчина, 2006 року народження.
РБК-Україна писало, що кілька тижнів тому у Чернігівській області через негоду виникли дві пожежі. Блискавки влучили в будинки.