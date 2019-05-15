У Чернігівській області проведуть бойові стрільби

У період з 15 по 18 травня на території полігону села Гончарівське Чернігівської області відбудуться пересування військової техніки, а також бойові стрільби з різних систем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ Facebook.

"З метою недопущення випадків загибелі та травмування цивільних осіб в результаті виконання вправ бойових стрільб інформуємо населення про небезпеку, пов'язану з перебуванням в районі проведення військових маневрів. Звертаємося з проханням до населення зберігати спокій та уникати руху в напрямі полігона", - йдеться в повідомленні.

Крім того, будь-яке несанкціоноване проникнення на територію об'єктів військових частин Міністерства оборони тягне за собою відповідальність згідно з законодавством України. Особовий склад, який залучається до несення служби в добовому наряді та варті, згідно з Військовими статутами, мають право застосовувати зброю під час несення служби.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні відбулися успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів. Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов після бойових стрільб зенітних ракетних комплексів С-125, "Куб", "Рокач" і "Тор" на полігоні "Ягорлик".

Крім того, Чорноморський флот Росії провів на території Кримської військово-морської бази (ВМБ) навчання з безпеки судноплавства та бойового навчання у море.