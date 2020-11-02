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У Чернігівській області прокурор влаштував ДТП, є загиблі

Чернігівська область, Понеділок 02 листопада 2020 20:25
У Чернігівській області прокурор влаштував ДТП, є загиблі
Фото: місце ДТП (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Чернігівській області один з місцевих прокурорів влаштував ДТП. У пригоді загинули двоє людей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що вранці 2 листопада біля смт Березна керівник однієї з прокуратур виїхав на автомобілі "Акура" на зустрічну смугу і зіткнувся з "ВАЗом". Водій і пасажирка "ВАЗу" загинули на місці.

Прокурор затриманий і проти нього відкрито кримінальну справу за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке призвело до жертв)

Нагадаємо, сьогодні у Польщі в місті Старі-Нацпольске сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту загинули чотири людини, серед них дві українки.

Також повідомлялося, що 30 жовтня ввечері в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабне ДТП. В результаті події загинули дві людини, ще троє отримали травми.

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