В Черниговской области прокурор устроил ДТП, есть погибшие

Фото: место ДТП (РБК-Украина)

В Черниговской области один из местных прокуроров устроил ДТП. В происшествии погибли двое человек.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Установлено, что утром 2 ноября возле пгт Березная руководитель одной из прокуратур выехал на автомобиле "Акура" на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗом". Водитель и пассажирка "ВАЗа" погибли на месте.

Прокурор задержан и против него открыто уголовное дело по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, приведшее к жертвам)

Напомним, сегодня в Польше в городе Стары-Нацпольске произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибли четыре человека, среди них две украинки.

Также сообщалось, что 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили травмы.