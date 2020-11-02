Під Варшавою сталося ДТП, загинули дві українки

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

У Польщі в місті Старі-Нацпольске сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту загинули чотири людини, серед них дві українки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Мазовецького воєводства Польщі.

Як повідомляється, 30 жовтня близько 18:00 на автодорозі національного значення №50 в 80 км від Варшави сталася аварія.

За інформацією поліції, водій вантажівки DAF, що слідував у напрямку населеного пункту Вишогрод, 64-річний українець для уникнення зіткнення з автомобілем, який рухався попереду, різко виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ford Transit.

У ньому знаходилося четверо пасажирів: 51-річний чоловік, 25-річна жінка і дві жінки 43 і 48 років - українки.

Всі, хто знаходився в автомобілі Ford, загинули. Водій автомобіля DAF госпіталізували.

Нагадаємо, 30 жовтня ввечері в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабне ДТП. В результаті події загинули дві людини, ще троє отримали травми.

Пізніше винуватцю ДТП повідомили про підозру, а після заарештували.