В Чернігівській області триває ліквідація пожежі на військовому полігоні

Рятувальники ліквідують пожежу настилу в лісі на території військового полігону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що о 15:05 надійшло повідомлення про пожежу настилу у лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А-0665, що в Козелецькому районі.

"Станом на 18:30 авіацією зроблено 4 скиди води. Гасіння триває. На місці пожежі працює мобільна оперативна група Управління ДСНС України в Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, площа загоряння складає близько 10 га. Загалом до гасіння оперативно залучено 88 чоловік особового складу та 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Фото: пожежа в Чернігівській області (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 11 вересня в селі Нові Соколи сталася лісова пожежа. Як повідомляється, сталося загоряння лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 вересня, у Вінницькій області на території військових складів поблизу Калинівки сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано 6 вибухів боєприпасів. В результаті вибухів сталося загорання лісової підстилки.