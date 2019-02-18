У Чернігівській області під час пожежі загинули три дитини

У селі Дягова Менського району згорів будинок

В Черниговской области при пожаре в частном доме погибли три малолетних ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером в селе Дягова Менского района. В результате пожара погибли три ребенка (2015, 2016 и 2017 годов рождения). Дом горел в течение двух часов, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Напомним, ранее в Славянске Донецкой области в результате взрыва в пятиэтажке пострадал пожилой мужчина. Спасатели выяснили, что в квартире произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, утечка произошла в результате разгерметизации газовых коммуникаций.

В минувшую пятницу в Киеве произошел пожар в здании Национального авиационного университета. Возгорание возникло на цокольном этаже четырехэтажного корпуса. По данным спасателей, горело подсобное помещение с оргтехникой. Пострадавших в результате инцидента нет, эвакуировали пять человек, которые находились на цокольном этаже. Пожар потушили в течение нескольких минут.