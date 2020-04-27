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У Чернігівській області визначили три нових осередки спалаху коронавіруса

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 02:56
У Чернігівській області визначили три нових осередки спалаху коронавіруса
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це - Прилуки, Журавка та Варва

На півдні Чернігівської області три населених пункти - Прилуки, Журавка та Варва - визнані осередками спалаху коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

Так, у Варивнському районі вже 11 підтверджених хворих на коронавірус, з них 3 безпосередньо з Варви, 8 із села Журавка.

Визначені 139 контактних осіб, 47 вже провели ПЛР-тестування. Діють 3 контрольно-пропускні пункти на в’їздах- виїздах із Журавки.

Крім того, було вирішено вжити додаткових заходів: збільшити кількість КПП та розташувати їх таким чином, щоб максимально охопити автошляхи в районі. Також проговорили питання забезпечення працівників первинної ланки засобами індивідуального захисту, додаткової оплати тим, хто задіяний для чергування на КПП.

У Прилуках провели засідання штабу з ліквідації НС. У місті 4 випадки інфікування коронавірусом, троє з них це медичні працівники.

Раніше повідомлялося, що в Україні за добу 25 квітня число випадків COVID-19 збільшилося на 492 людини. У Чернігівській області було 32 зафіксованих випадки.

РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області 26 квітня підтверджено ще 35 випадків зараження коронавірусом.

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