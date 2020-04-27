ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черниговской области определили три новых очага вспышки коронавируса

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 02:56
В Черниговской области определили три новых очага вспышки коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это - Прилуки, Журавка и Варва

На юге Черниговской области три населенных пункта - Прилуки, Журавка и Варва - признаны очагами вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

Так, в Варивнском районе уже 11 подтвержденных больных коронавирусом, из них 3 непосредственно из Варвы, 8 из села Журавка.

Определены 139 контактных лиц, 47 уже провели ПЦР-тестирования. Действуют 3 контрольно-пропускные пункты на въездах - выездах из Журавки.

Кроме того, было решено принять дополнительные меры: увеличить количество КПП и расположить их таким образом, чтобы максимально охватить автодороги в районе. Также проговорили вопросы обеспечения работников первичного звена средствами индивидуальной защиты, дополнительной оплаты тем, кто задействован для дежурства на КПП.

В Прилуках провели заседание штаба по ликвидации ЧС. В городе 4 случая инфицирования коронавирусом, трое из них-это медицинские работники.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки 25 апреля число случаев COVID-19 увеличилось на 492 человека. В Черниговской области было 32 зафиксированных случая.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области 26 апреля подтверждено еще 35 случаев заражения коронавирусом.

В МОН назвали особенности поступления абитуриентов с оккупированных территорий в условиях пандемии В Днепропетровской области число случаев коронавируса превысило 300
Новости Украины Черниговская областьКоронавирус
News
On Top