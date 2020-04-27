В Черниговской области определили три новых очага вспышки коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это - Прилуки, Журавка и Варва

На юге Черниговской области три населенных пункта - Прилуки, Журавка и Варва - признаны очагами вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

Так, в Варивнском районе уже 11 подтвержденных больных коронавирусом, из них 3 непосредственно из Варвы, 8 из села Журавка.

Определены 139 контактных лиц, 47 уже провели ПЦР-тестирования. Действуют 3 контрольно-пропускные пункты на въездах - выездах из Журавки.

Кроме того, было решено принять дополнительные меры: увеличить количество КПП и расположить их таким образом, чтобы максимально охватить автодороги в районе. Также проговорили вопросы обеспечения работников первичного звена средствами индивидуальной защиты, дополнительной оплаты тем, кто задействован для дежурства на КПП.

В Прилуках провели заседание штаба по ликвидации ЧС. В городе 4 случая инфицирования коронавирусом, трое из них-это медицинские работники.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки 25 апреля число случаев COVID-19 увеличилось на 492 человека. В Черниговской области было 32 зафиксированных случая.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области 26 апреля подтверждено еще 35 случаев заражения коронавирусом.