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У Чернігівській області окупанти розповсюджують пропагандистські листівки

Фото: окупанти поширюють пропагандистські листівки у Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Чернігівській області російські військові розповсюджують пропагандистські листівки. Окупанти запевняють, що не атакують мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Пропагандистські листівки поширюються у прикордонних районах. Окупанти пишуть, що не воюють з мирними жителями, а Росія нібито гарантує їм безпеку та свободу слова.

"Наші українські люди не піддаються на такі заклики, адже бачать і розуміють, що підступним загарбникам вірити не можна, їхнє слово не коштує нічого", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти знищили в Маріуполі музей імені Архипа Куїнджі. Там зберігалися твори відомих митців.

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