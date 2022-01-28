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Військова допомога: чому Україні зараз дають саме Javelin і NLAW

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 12:11
Військова допомога: чому Україні зараз дають саме Javelin і NLAW Фото: експерти пояснили, чому Україні зараз дають саме Javelin і NLAW (nationalinterest)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Україні дають NLAW і Javelin, тому що це умовно проста зброя, яку можна освоїти за короткий проміжок часу. Вона не вимагає інтеграції в якусь складну систему.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна голова "Українського мілітарного центру" Тарас Чмут.

За його словами, Javelin і NLAW - це зброя, яка сама по собі не змінює розкладу на фронті і не зупинить російську агресію, але насичення нею військ у великій кількості переходить в тактичну перевагу або навіть в стратегічну.

Військовий експерт, колишній співробітник оперативного управління Генштабу Олег Жданов, у свою чергу, заявив, що партнери України пішли найлегшим шляхом.

"Вони насичують наші Збройні сили протитанковими засобами - це досить ефективний спосіб зробити оборону більш стійкою і менш вразливою. Є ще ПЗРК Stinger ближнього радіусу дії - це теж може бути використано в захисті нашої оборони від штурмової та армійської авіації. Це знову - таки про стійкість оборони", - зазначив він.

Більш детально в матеріалі РБК-Україна "На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники".

Нагадаємо, Міноборони анонсувало 45 рейсів зі зброєю від США.

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На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники