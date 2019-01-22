У Чернігівській області на 40% скоротилася кількість одержувачів субсидії на газ

Рішення про призначення або позбавлення субсидії приймається виключно державними органами соцзахисту

Станом на 1 січня 2019 року 126 тис. клієнтів "Чернігівгаз Збуту" мають право на субсидію на послуги з газопостачання. Порівняно з минулим роком кількість одержувачів державної допомоги зменшилася на 86 тис., або 40%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Після змін у системі субсидування, внесених Постановою КМУ №329 від 27.04.2018 року, значна кількість родин Чернігівського регіону позбавилося права на компенсацію оплати за спожитий природний газ. За словами прес-служби, насамперед це пов'язано з великими вимогами до претендентів на субсидію.

"Рішення про призначення або позбавлення субсидії приймається виключно державними органами соцзахисту. У цьому процесі "Чернігівгаз Збут" тільки здійснює контроль за своєчасною оплатою послуг з газопостачання, подаючи на вимогу УПСЗН списки боржників. Згідно з порядком, залишитися без допомоги можуть сім'ї, які мають двомісячний сукупний борг за комунальні послуги в розмірі від 340 гривень і більше", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим в компанію надходить чимало звернень від споживачів. Одне з найчастіших питань стосується сплати обов'язкового платежу.

"У Постанові КМУ сказано, що субсидианты, яким компенсуються витрати на послуги ЖКГ за бюджетні кошти, зобов'язані щомісяця вносити обов'язкову частку платежу. Якщо вартість фактично спожитої послуги менша обов'язкового платежу, оплачується тільки фактичне споживання. У разі перевищення соціальної норми - обов'язковий платіж і обсяг газу, який перевищив соціальну норму по повній вартості кубометра. Сума зекономленої субсидії зараховується в наступні розрахункові періоди протягом сезону, у якому призначена житлова субсидія. Більш докладні роз'яснення споживачі можуть отримати в соцзахисту", - повідомив директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста.

За словами прес-служби, при призначенні субсидії в 2018 році територіальний відділ соцзахисту видавав кожному споживачеві повідомлення з інформацією про детальний розрахунок сум оплат, в межах яких призначається державна допомога, про соціальній нормі газу і розмір обов'язкового платежу. Крім того, поточні надходження субсидії таким субсидиантам за кожний розрахунковий період і обов'язковий платіж вказується в квитанціях і в Особистих кабінетах клієнтів "Чернігівгаз Збуту".

Про те, як зміни в системі субсидування в 2019 році позначаться на рахунках клієнтів "Чернігівгаз Збуту", які взялися її оформити вже в поточному році, компанія повідомить найближчим часом.