Під Черніговом намагалися підпалити виборчу дільницю

У ході виборів в Україні під Черніговом на виборчій дільниці кинули запальну суміш. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що інцидент стався в Борзні на вулиці Пантелеймона Куліша, 105. Зокрема, чоловік кинув запалювальну суміш з подальшим горінням, однак через хвилину займання ліквідували, в результаті події ніхто не постраждав.

"Виборчий процес не припинявся", - додали в МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області одна з дільничних комісій не отримала додаткові бюлетені, але відкрилася і запропонувала виборцям дочекатися їх. За даними спостерігачів ОПОРИ, виборці, які приходять на дільницю, не можуть проголосувати і починають сваритися з членами комісії.

Раніше також стало відомо, що в Україні досі не відкрилася одна дільниця. Мова йде про Ізмаїл Одеської області. За словами глави ЦВК Тетяни Сліпачук, це сталося через проблему з використанням печатки "вибув" на бюлетенях.