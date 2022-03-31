Під Черніговом загинув чоловік нардепа Стефанішиної
Фото: загинув чоловік нардепа Стефанішиної (freepik com)
Під Черніговом від російського снаряда загинув чоловік народного депутата від партії "Голос" Ольги Стефанишиної. Трагічна подія сталася 30 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стефанишину в Facebook.
"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче", - заявив парламентар.
Нагадаємо, у боях під Києвом 24 березня загинули публіцист Сергій Заїковський та співробітник прес-служби Міністерства ветеранів Денис Котенко.
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