ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Черниговом погиб муж нардепа Стефанишиной

Новина українською →
Чернигов, Четверг 31 марта 2022 11:50
Под Черниговом погиб муж нардепа Стефанишиной Фото: погиб мужчина нардепа Стефанишиной (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Под Черниговом от российского снаряда погиб муж народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной. Трагическое событие произошло 30 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стефанишину в Facebook.

"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно", - заявил парламентарий.

Напомним, в боях под Киевом 24 марта погибли публицист Сергей Заиковский и сотрудник пресс-службы Министерства ветеранов Денис Котенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Виктор Ляшко: Медикаменты в Украине есть, проблемы с поставками решены
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Медикаменты в Украине есть, проблемы с поставками решены