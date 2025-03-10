В Чернигове завтра может быть шумно: что известно

Жителей и гостей Чернигова предупреждают о вероятном шуме в городе. Некоторые могут услышать его завтра - во вторник, 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Теплокоммунэнерго" в Facebook.

Что известно о вероятном шуме в Чернигове

В коммунальном предприятии "Теплокоммунэнерго" Черниговского городского совета рассказали, что шум некоторые могут услышать завтра, 11 марта:

с 9 часов утра;

до 12:00.

Уточняется, что возможное повышение шумового фона в городе будет связано с проведением технологических процессов на ТЭЦ.

"Спасибо за понимание!" - отметили в пресс-службе КП.

Публикация КП "Теплокоммунэнерго" (скриншот: facebook.com/kptke)

Отметим, что Черниговская ТЭЦ - предприятие с проектной мощностью 210 МВт и 625 Гкал. Она была построена по проекту Киевского отделения ГБПИ "Промэнергопроект" в юго-западной части города.

С энергосистемой Украины ТЭЦ связана линиями электропередач напряжением 110 кВ. Между тем линии напряжением 35 кВ соединяют ТЭЦ с районными центрами области.

Для отопления используется в основном уголь и топочный мазут.

Основными функциями Черниговской ТЭЦ являются:

обеспечение электроэнергией Чернигова и районов Черниговской области;

обеспечение тепловой энергией в виде производственного пара предприятий;

предоставление горячей воды;

осуществление теплофикации ряда производственных предприятий Чернигова, городских учреждений и жилых домов.

Иногда некоторые технологические процессы на ТЭЦ действительно могут сопровождаться определенным шумом или грохотом. Такая ситуация может сложиться, например, во время сброса в воздух охлажденного пара.