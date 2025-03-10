В Чернигове завтра может быть шумно: что известно
Жителей и гостей Чернигова предупреждают о вероятном шуме в городе. Некоторые могут услышать его завтра - во вторник, 11 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Теплокоммунэнерго" в Facebook.
Что известно о вероятном шуме в Чернигове
В коммунальном предприятии "Теплокоммунэнерго" Черниговского городского совета рассказали, что шум некоторые могут услышать завтра, 11 марта:
- с 9 часов утра;
- до 12:00.
Уточняется, что возможное повышение шумового фона в городе будет связано с проведением технологических процессов на ТЭЦ.
"Спасибо за понимание!" - отметили в пресс-службе КП.
Публикация КП "Теплокоммунэнерго" (скриншот: facebook.com/kptke)
Отметим, что Черниговская ТЭЦ - предприятие с проектной мощностью 210 МВт и 625 Гкал. Она была построена по проекту Киевского отделения ГБПИ "Промэнергопроект" в юго-западной части города.
С энергосистемой Украины ТЭЦ связана линиями электропередач напряжением 110 кВ. Между тем линии напряжением 35 кВ соединяют ТЭЦ с районными центрами области.
Для отопления используется в основном уголь и топочный мазут.
Основными функциями Черниговской ТЭЦ являются:
- обеспечение электроэнергией Чернигова и районов Черниговской области;
- обеспечение тепловой энергией в виде производственного пара предприятий;
- предоставление горячей воды;
- осуществление теплофикации ряда производственных предприятий Чернигова, городских учреждений и жилых домов.
Иногда некоторые технологические процессы на ТЭЦ действительно могут сопровождаться определенным шумом или грохотом. Такая ситуация может сложиться, например, во время сброса в воздух охлажденного пара.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в ночь на 7 марта, во время массированной атаки на Украину, российские террористы повредили один из производственных объектов Черниговской области.
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