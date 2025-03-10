ua en ru
Пн, 10 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Чернигове завтра может быть шумно: что известно

Понедельник 10 марта 2025 16:04
UA EN RU
В Чернигове завтра может быть шумно: что известно В Чернигове может быть шумно (иллюстративное фото: facebook.com/kptke)
Автор: Ирина Костенко

Жителей и гостей Чернигова предупреждают о вероятном шуме в городе. Некоторые могут услышать его завтра - во вторник, 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Теплокоммунэнерго" в Facebook.

Что известно о вероятном шуме в Чернигове

В коммунальном предприятии "Теплокоммунэнерго" Черниговского городского совета рассказали, что шум некоторые могут услышать завтра, 11 марта:

  • с 9 часов утра;
  • до 12:00.

Уточняется, что возможное повышение шумового фона в городе будет связано с проведением технологических процессов на ТЭЦ.

"Спасибо за понимание!" - отметили в пресс-службе КП.

В Чернигове завтра может быть шумно: что известноПубликация КП "Теплокоммунэнерго" (скриншот: facebook.com/kptke)

Отметим, что Черниговская ТЭЦ - предприятие с проектной мощностью 210 МВт и 625 Гкал. Она была построена по проекту Киевского отделения ГБПИ "Промэнергопроект" в юго-западной части города.

С энергосистемой Украины ТЭЦ связана линиями электропередач напряжением 110 кВ. Между тем линии напряжением 35 кВ соединяют ТЭЦ с районными центрами области.

Для отопления используется в основном уголь и топочный мазут.

Основными функциями Черниговской ТЭЦ являются:

  • обеспечение электроэнергией Чернигова и районов Черниговской области;
  • обеспечение тепловой энергией в виде производственного пара предприятий;
  • предоставление горячей воды;
  • осуществление теплофикации ряда производственных предприятий Чернигова, городских учреждений и жилых домов.

Иногда некоторые технологические процессы на ТЭЦ действительно могут сопровождаться определенным шумом или грохотом. Такая ситуация может сложиться, например, во время сброса в воздух охлажденного пара.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в ночь на 7 марта, во время массированной атаки на Украину, российские террористы повредили один из производственных объектов Черниговской области.

Читайте также, в каких регионах отопительный сезон подходит к концу и какие города уже начали выключать тепло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов ТЭЦ Теплокоммунэнерго
NEWS
Сырский сделал заявление о ситуации в Курской области: грозит ли ВСУ окружение
Сырский сделал заявление о ситуации в Курской области: грозит ли ВСУ окружение
DAILY
Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине