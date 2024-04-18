В Чернигове завершили спасательную операцию после ракетного удара россиян

Ракетный удар по Чернигову

Утром 17 апреля русские войска ударили по Чернигову. Как отмечали местные власти, оккупанты нанесли три ракетных удара, применив "Искандеры".

Удар был почти по центру города, где в момент атаки находилось много людей. Как известно, было прямое попадание в здание социальной инфраструктуры. Поврежден больница и центральный корпус Черниговской политехники.

Среди пострадавших есть дети. Также МВД сообщало, что в результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции.

Детальнее о последствиях удара по Чернигову - в материале РБК-Украина.

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