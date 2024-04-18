В Чернигове завершили спасательную операцию после ракетного удара россиян

Спасатели завершили поисковую операцию в Чернигове после ракетного удара россиян 17 апреля. В результате атаки погибли 18 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.
По данным ОВА, в результате вчерашней ракетной атаки погибли 18 человек, ранения получили 78 человек. На стационарном лечении находятся 37 пострадавших.
"Вся необходимая помощь оказывается в местных учреждениях здравоохранения, необходимыми лекарствами обеспечены", - отметил Чаус.
Сегодня в Черниговской области объявлен траур по погибшим в результате российских обстрелов.
Утром 17 апреля русские войска ударили по Чернигову. Как отмечали местные власти, оккупанты нанесли три ракетных удара, применив "Искандеры".
Удар был почти по центру города, где в момент атаки находилось много людей. Как известно, было прямое попадание в здание социальной инфраструктуры. Поврежден больница и центральный корпус Черниговской политехники.
Среди пострадавших есть дети. Также МВД сообщало, что в результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции.
Детальнее о последствиях удара по Чернигову - в материале РБК-Украина.
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