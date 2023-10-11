В Чернигове временно не работают сирены воздушной тревоги

"Из-за технических проблем в Чернигове временно не включаются сирены. Для устранения неисправности уже работают специалисты АО "Укртелеком", - сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

По его словам, жители города могут отслеживать воздушную опасность по сообщениям на официальных каналах, а также через приложение "Воздушная тревога".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об уведомлениях вражеских ракет и дронов.

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