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В Чернигове временно не работают сирены воздушной тревоги

Фото: в Чернигове временно не работают системы уведомлений (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Чернигове из-за технических проблем временно не будут работать системы воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Из-за технических проблем в Чернигове временно не включаются сирены. Для устранения неисправности уже работают специалисты АО "Укртелеком", - сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

По его словам, жители города могут отслеживать воздушную опасность по сообщениям на официальных каналах, а также через приложение "Воздушная тревога".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об уведомлениях вражеских ракет и дронов.

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