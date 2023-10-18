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В Чернигове начался отопительный сезон

Фото: в Чернигове начался отопительный сезон 18 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Чернигове 18 октября начался отопительный сезон. На ТЭЦ уже стартовал запуск тепловой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности мэра города Александра Ломако в Telegram.

"Сегодня в Чернигове начался отопительный сезон. Черниговская ТЭЦ. Все договоры на газ подписаны, 24 часов оказалось достаточно", - отметил он.

По его словам, на ТЭЦ уже начат запуск тепловой системы - сейчас происходит разогрев котлов, которые обеспечат подачу теплоносителя в дома и объекты социальной инфраструктуры.

"Учитывая технологические особенности работы ТЭЦ, горячая вода в домах большинства абонентов появится уже завтра, а тепловая энергия будет подаваться поэтапно в разные микрорайоны города", - добавил Ломако.

Какая ситуация с отоплением в городе сейчас?

По состоянию на 16:00 к теплу уже подключено 390 из 691 жилого дома. Процесс подачи теплоносителя продолжается. Батареи будут постепенно теплее.

Процесс запуска тепла во всех домах с централизованным отоплением занимает несколько дней. В случае возникновения проблем или аварийных ситуаций звоните в городской колл-центр: 0800509350.

Отопительный сезон в Украине

Как прогнозировалось, на этой неделе на большей части Украины среднесуточная температура упала до 8 градусов тепла. В этих условиях местные власти принимают решение о подключении домов к централизованному отоплению.

Так, в Киеве уже в этот понедельник, 16 октября, начали подключать к теплу жилые дома. Для полного запуска централизованного теплоснабжения требуется несколько дней. Кроме того, о старте теплых батарей во Львове сообщил 15 октября мэр Андрей Садовой. Кроме того, в ближайшее время отопительный сезон начнется в Луцке и Черкассах.

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ЧерниговОтопительный сезон