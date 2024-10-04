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В Чернигове объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня: что произошло

Фото: в Чернигове произошла авария на канализационном коллекторе (t.me/lomako_oleksandr)
Автор: Татьяна Степанова

В Чернигове произошла авария на канализационном коллекторе. В связи с этим в городе объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и. о. мэра Чернигова Александра Ломако.

"Авария на канализационном коллекторе на улице Глебова - чрезвычайная ситуация местного уровня. Такое решение приняли на оперативном заседании городской комиссии", - сообщил Ломако.

По его словам, работники КП "Черниговводоканал" работают на месте и ищут участок разрушения коллектора. Полная информация о повреждении станет известна утром 5 октября, что поможет определить дальнейшие решения для ликвидации аварии.

Ломако подчеркнул, что отключены 15 повышающих станций, то есть выше 5-го этажа вода не подается.

Руководители ЖЭКов и ОСМД получили задачу обеспечить доступ жителям многоэтажек к помещениям в домах, где можно набрать воду. Также "Черниговводоканал" обеспечивает подвоз воды в эти микрорайоны.

Кроме этого, работает станция перекачки стоков, а также продолжается демонтаж незаконных застроек на трассе коллектора.

Горожанам советуют сделать запас воды минимум на сутки, а дальше о ситуации жителей будут информировать.

Ломако отметил, что коллектор по ул. Глебова, диаметром 700 мм и протяженностью 7,7 км, построена в 70-х годах прошлого столетия. Он дважды отработал свой срок эксплуатации. В 2019 году здесь уже произошла серьезная авария.

Обследование показало, что такое состояние коллектора - серьезная угроза для экологии и функционирования города. Решение проблемы - полная его замена, потому что верхняя часть повреждена газовой коррозией.

 

Фото: в Чернигове произошла авария на канализационном коллекторе (t.me/lomako_oleksandr)

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Как сообщил Ломако, для уменьшения нагрузки на коллектор вынужденно приостановлена работа 15 повышающих насосных станций воды (наличие давления воды до 5-го этажа).

Также по состоянию на вечер 4 октября в городе: 

  • размещены емкости с питьевой водой по адресам: ул. Независимости (супермаркет "Велмарт"), ул.Красносельского (маркет "Седам"); ул. Заньковецкая (маркет "Седам"), ул. Степана Бандеры, ул. Текстильщиков (Клуб), ул. Текстильщиков ("Квартал");
  • работает станция перекачки стоков;
  • продолжается демонтаж незаконных застроек на трассе коллектора.

Напомним, в сентябре, в Киеве произошел прорыв на трубопроводе в Голосеевском районе. Из-за аварии автомобиль частично провалился под асфальт.

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Чернигов