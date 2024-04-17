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В Чернигове раздаются взрывы: есть "прилет", жертвы и раненые

Фото: в Чернигове прогремели взрывы 17 апреля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Чернигове прогремели взрывы в среду, 17 апреля. Есть "прилет", уже известно о жертвах и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, Telegram исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако.

"В Чернигове слышны взрывы!" - говорится в сообщении suspilne.media.

Местные СМИ при этом сообщали по меньшей мере о трех взрывах в Чернигове.

Есть "прилет", уже известно о жертвах и раненых

В 9:25 стало известно о том, что оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову.

"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", - рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Кроме того, как отметил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако, зафиксирован "прилет" по объекту социальной инфраструктуры.

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине 17 апреля была объявлена сначала в Киеве около 8:48. Позже к этому списку добавились еще три области - Черниговская, Киевская и Сумская. 

В Воздушных силах ВСУ предупредили про рекетную опасность. Позже тревогу объявили еще в Черкасской и Полтавской областях.

"Ракета на Чернигов!" - предупреждали военные.

Позже в Воздушных силах попросили жителей Киева срочно пройти в укрытия, поскольку наблюдался курс ракет с Черниговской на Киевскую область.

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ЧерниговВзрывы