В Чернигове мужчина бросался на людей с ножом: есть раненый (фото)

В Чернигове мужчина набросился с ножом на компанию людей 7 июля. Один человек был ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Черниговской области.
"Сегодня в полночь патрульные получили вызов на проспект Победы о том, что неизвестный мужчина бросается на людей с ножом", - говорится в сообщении.
На месте патрульные выяснили, что компания людей, возвращаясь домой, у подъезда встретила мужчину, который начал на них бросаться с ножом, одного ранил и скрылся в неизвестном направлении.
"Полицейские вызвали на место медиков, которые в дальнейшем госпитализировали раненого", - добавили в полиции.
Получив приметы мужчины, патрульные начали обследовать близлежащую территорию. Уже через несколько минут экипаж роты тактико-оперативного реагирования обнаружил мужчину, похожего по описанию. На его одежде были пятна бурого цвета.
Во время проверки в кармане его шорт полицейские обнаружили нож, вероятно, со следами крови. Мужчину сразу задержали.
Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области мужчина с ножом напал на работника ТЦК во время проверки документов. Его задержали, продолжаются следственные действия.
Кроме того, 30 мая в Одессе мужчина напал с ножом на жену с дочерью. После этого, покончил с собой, выпрыгнув с 12 этажа.
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