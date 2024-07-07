В Чернигове мужчина бросался на людей с ножом: есть раненый (фото)

В Чернигове мужчина набросился с ножом на компанию людей 7 июля. Один человек был ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Черниговской области.

"Сегодня в полночь патрульные получили вызов на проспект Победы о том, что неизвестный мужчина бросается на людей с ножом", - говорится в сообщении.

На месте патрульные выяснили, что компания людей, возвращаясь домой, у подъезда встретила мужчину, который начал на них бросаться с ножом, одного ранил и скрылся в неизвестном направлении.

"Полицейские вызвали на место медиков, которые в дальнейшем госпитализировали раненого", - добавили в полиции.

Получив приметы мужчины, патрульные начали обследовать близлежащую территорию. Уже через несколько минут экипаж роты тактико-оперативного реагирования обнаружил мужчину, похожего по описанию. На его одежде были пятна бурого цвета.

Во время проверки в кармане его шорт полицейские обнаружили нож, вероятно, со следами крови. Мужчину сразу задержали.