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У Чернігові чоловік кидався на людей з ножем: є поранений (фото)

Чернігів, Неділя 07 липня 2024 10:36
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У Чернігові чоловік кидався на людей з ножем: є поранений (фото) Фото: у Чернігові чоловік кидався на людей з ножем (ілюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Чернігові чоловік накинувся з ножем на компанію людей 7 липня. Одну людину було ранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Чернігівської області.

"Сьогодні опівночі патрульні отримали виклик на проспект Перемоги про те, що невідомий чоловік кидається на людей з ножем", - йдеться у повідомленні.

На місці патрульні з'ясували, що компанія людей, повертаючись додому, біля підʼїзду зустріла чоловіка, який почав на них кидатися з ножем, одного поранив та втік у невідомому напрямку.

"Поліцейські викликали на місце медиків, які в подальшому госпіталізували пораненого", - додали у поліції.

Отримавши прикмети чоловіка, патрульні почали обстежувати прилеглу територію. Вже за декілька хвилин екіпаж роти тактико-оперативного реагування виявив чоловіка, схожого за описом. На його одязі були плями бурого кольору.

У Чернігові чоловік кидався на людей з ножем: є поранений (фото)

Під час перевірки в кишені його шорт поліцейські виявили ніж, ймовірно, зі слідами крові. Чоловіка одразу затримали.

Як повідомлялося раніше, у Хмельницькій області чоловік із ножем напав на працівника ТЦК під час перевірки документів. Його затримали, продовжуються слідчі дії.

Крім того, 30 травня в Одесі чоловік напав із ножем на дружину з донькою. Після цього, наклав на себе руки, вистрибнувши з 12 поверху.

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