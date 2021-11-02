"Чернігівгаз" підготував газорозподільні мережі до нового опалювального сезону

Фахівці АТ "Чернігівгаз" замінили 65 шафових газорегулюючих пунктів, які вичерпали свій термін експлуатації. Всі заміни провели в рамках інвестиційної програми, яка є частиною тарифу на розподіл газу.

"Замість зношених ШГРП для споживачів працюватимуть сучасні, з італійськими регуляторами тиску та надійною автоматикою безпеки. Саме ШГРП регулюють та підтримують тиск газу на рівні, необхідному для роботи побутових газових приладів, а також очищують його від можливих механічних домішок. Нові шафові пункти забезпечуватимуть безперебійне газопостачання у 8 тисяч осель", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами прес-служби, оператор ГРМ завершує реконструкцію 10 ГРП. Ці роботи включають заміну застарілого технологічного обладнання, встановлення нових регуляторів тиску, запобіжно-скидних та запобіжно-запірних клапанів, газових фільтрів. Серед реконструйованих ГРП і один з найстаріших в області в місті Корюківка, який забезпечує газопостачання до півтисячі домогосподарств.

"Проведені капітальні ремонти 13 станцій катодного захисту, які захищають газопроводи від впливу зовнішніх факторів, корозії та руйнування. Відремонтовані СКЗ захищають понад 12 тисяч кілометрів мереж. Наймасштабніші ремонти станцій були проведені у селі Шестовиця, на вулицях Бакуринського та Бланка у Чернігові", - йдеться у повідомленні.

Роботи з підготовки мереж до опалювального сезону (прес-служба "Чернігівгазу")

Крім того, у прес-службі зазначили, що АТ "Чернігівгаз" провів усі необхідні поточні роботи з підготовки мереж до опалювального сезону – перевірку газорегулюючого обладнання, регламентні роботи та налаштування, щоб забезпечити безперебійне газопостачання до 357 тисяч побутових та понад 2 тисяч промислових споживачів газу Чернігівської області.

"Виконання таких заходів відбувається за рахунок тарифних коштів і за умови своєчасних сплат споживачами за послуги з розподілу природного газу", - йдеться у повідомленні.