У Чернігові військові погрожували поліцейським автоматами: що відомо

Відзначається, що водій мотоцикла HONDА був зупинений правоохоронцями, але відмовився виконувати законні вимоги. Замість цього він покликав понад 10 людей, які перебували у складі одного з військових формувань. Вони були озброєні автоматами і погрожували поліцейським.

"Вони намагалися фізично відтіснити їх (поліцейських - ред.) від водія-порушника і, привівши автоматичну зброю в бойову готовність, направили її в бік патрульних. При цьому висловлювали образи і погрожували вбити поліцейських. Для переконливості своїх намірів один з чоловіків зробив кілька пострілів у повітря з автомата Калашникова, а інший, блокуючи машиною правоохоронців, наїхав поліцейському на ногу", - розповідають у Нацполіції.

Чернігівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері відкрила кримінальне провадження. Особи всіх учасників події встановлені.

За даними правоохоронців, шістьом фігурантам вже оголошено про підозру. За скоєне вони понесуть кримінальну відповідальність.