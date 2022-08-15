RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігові військові погрожували поліцейським автоматами: що відомо

Фото: у Чернігові військові загрожували поліцейським автоматами (скриншот відео)
Автор: Іван Носальський

У Чернігові поліцейські зупинили водія мотоцикла з ознаками наркотичного сп'яніння. Він покликав "на допомогу" своїх приятелів-військових, які почали погрожувати правоохоронцям автоматами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції в Facebook.

Відзначається, що водій мотоцикла HONDА був зупинений правоохоронцями, але відмовився виконувати законні вимоги. Замість цього він покликав понад 10 людей, які перебували у складі одного з військових формувань. Вони були озброєні автоматами і погрожували поліцейським.

"Вони намагалися фізично відтіснити їх (поліцейських - ред.) від водія-порушника і, привівши автоматичну зброю в бойову готовність, направили її в бік патрульних. При цьому висловлювали образи і погрожували вбити поліцейських. Для переконливості своїх намірів один з чоловіків зробив кілька пострілів у повітря з автомата Калашникова, а інший, блокуючи машиною правоохоронців, наїхав поліцейському на ногу", - розповідають у Нацполіції.

Чернігівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері відкрила кримінальне провадження. Особи всіх учасників події встановлені.

За даними правоохоронців, шістьом фігурантам вже оголошено про підозру. За скоєне вони понесуть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на 7 серпня в Києві чоловік на автомобілі намагався протаранити блокпост Нацгвардії. Його затримали зі стріляниною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівполиция