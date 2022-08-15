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У Чернігові військові погрожували поліцейським автоматами: що відомо

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Чернігів, Понеділок 15 серпня 2022 17:11
У Чернігові військові погрожували поліцейським автоматами: що відомо Фото: у Чернігові військові загрожували поліцейським автоматами (скриншот відео)
Автор: Іван Носальський

У Чернігові поліцейські зупинили водія мотоцикла з ознаками наркотичного сп'яніння. Він покликав "на допомогу" своїх приятелів-військових, які почали погрожувати правоохоронцям автоматами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції в Facebook.

Відзначається, що водій мотоцикла HONDА був зупинений правоохоронцями, але відмовився виконувати законні вимоги. Замість цього він покликав понад 10 людей, які перебували у складі одного з військових формувань. Вони були озброєні автоматами і погрожували поліцейським.

"Вони намагалися фізично відтіснити їх (поліцейських - ред.) від водія-порушника і, привівши автоматичну зброю в бойову готовність, направили її в бік патрульних. При цьому висловлювали образи і погрожували вбити поліцейських. Для переконливості своїх намірів один з чоловіків зробив кілька пострілів у повітря з автомата Калашникова, а інший, блокуючи машиною правоохоронців, наїхав поліцейському на ногу", - розповідають у Нацполіції.

Чернігівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері відкрила кримінальне провадження. Особи всіх учасників події встановлені.

За даними правоохоронців, шістьом фігурантам вже оголошено про підозру. За скоєне вони понесуть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч на 7 серпня в Києві чоловік на автомобілі намагався протаранити блокпост Нацгвардії. Його затримали зі стріляниною.

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