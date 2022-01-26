У Чернігові повідомили про замінування шкіл: учнів та вчителів евакуюють

У середу, 26 січня, до поліції Чернігова надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл міста. Навчальний процес у закладах зупинили, розпочалася масова евакуація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЧЕline.
Так, у Чернігові знову припинено навчання у навчальних закладах міста - школах, ліцеях, коледжах та гімназіях. Усіх учасників навчального процесу евакуюють.
За словами спікера поліції Наталії Слабеняк, у черговому листі, який надійшов до СБУ, повідомили про мінування та інші об'єкти інфраструктури. Йдеться про торгові центри.
На даний момент інформація відпрацьовується і перевіряється відповідними службами.
Нагадаємо, у понеділок, 24 січня, надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл та торгових центрів в Одесі. У місті відбувалася евакуація.