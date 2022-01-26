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У Чернігові повідомили про замінування шкіл: учнів та вчителів евакуюють

Автор: Іванна Шовкун

У середу, 26 січня, до поліції Чернігова надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл міста. Навчальний процес у закладах зупинили, розпочалася масова евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЧЕline.

Так, у Чернігові знову припинено навчання у навчальних закладах міста - школах, ліцеях, коледжах та гімназіях. Усіх учасників навчального процесу евакуюють.

За словами спікера поліції Наталії Слабеняк, у черговому листі, який надійшов до СБУ, повідомили про мінування та інші об'єкти інфраструктури. Йдеться про торгові центри.

На даний момент інформація відпрацьовується і перевіряється відповідними службами.

Нагадаємо, у понеділок, 24 січня, надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл та торгових центрів в Одесі. У місті відбувалася евакуація.

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Чернігівшкола