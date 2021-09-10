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У Чернігові сталася пожежа в гуртожитку: евакуювали 49 людей

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Чернігов, П'ятниця 10 вересня 2021 10:51
У Чернігові сталася пожежа в гуртожитку: евакуювали 49 людей Фото: у Чернігові сталася пожежа у студенському гуртожитку (cn.dsns.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

В Чернігові сталася пожежа в одній із кімнат дев'ятиповерхового гуртожитку Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС в Черніговській області.

Повідомлення про пожежу в одній із кімнат на другому поверсі надійшло рятувальникам о 01:55.

На місце події оперативно прибуло 6 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста. О 02:10 було локалізовано, а о 02:20 ліквідовано.

Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін.

"Під час ліквідації пожежі було евакуйовано 49 осіб, яких вогнеборці вивели на свіже повітря по сходовій клітині. На щастя, жертв та постраждалих не має", - йдеться в повідомленні.

Причина пожежі в гуртожитку наразі невідома, її встановлюють.

У Чернігові сталася пожежа в гуртожитку: евакуювали 49 людейФото: у Чернігові сталася пожежа у студенському гуртожитку (cn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, що у Києві сталася пожежа у гуртожитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ). Внаслідок загоряння ніхто не постраждав.

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