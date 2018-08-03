В Чернигове маршрутка насмерть сбила пенсионерку

Она умерла из-за значительной потери крови

Сегодня, 3 августа, в Чернигове на улице 1 мая маршрутка сбила пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как отмечают в полиции, женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом "скальпированная рана голени, шоковое состояние". Некоторое время она была жива, но вследствие значительной потери крови скончалась в больнице. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебного расследования.

"Открыто уголовное производство за частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности эксплуатации транспорта, повлекшие смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 августа, в Тернопольской области грузовик на тротуаре сбил на смерть ребенка.

Водитель грузовика Mitsubishi Canter на улице Шевченко выехал на тротуар, когда по нему шли женщина с восьмилетней дочерью. В результате обе попали под машину, а девочка получила смертельные травмы и скончалась до приезда врачей. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Добавим, что в Донецкой области столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате аварии пострадал ребенок и его родители. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Волновахи. Авария произошла накануне днем, когда микроавтобус пытался обогнать грузовик, но не выбрал безопасную дистанцию и врезался в нее.