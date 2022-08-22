У Чернігові та Одесі шукають вибухівку у ТЦ

Невідомі у понеділок, 22 серпня, заявили про мінування торгових центрів у Чернігові та Одесі. Фахівці вже проводять перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника управління ДСНС в Чернігівській області Олександра Івченка у коментарі "Суспільному".

Вибухівку шукають у чернігівських торгових центрах "Голлівуд", ЦУМ та "Рояль". Наразі ТЦ оточені поліцією. На місці працюють рятувальними та військові. Місцеве видання "Думская" повідомляє, що в Одесі "замінували" всі торгові центри. Зараз триває перевірка. "Поліцейські та рятувальники перевіряють інформацію про мінування. Поки що приводів для занепокоєння немає", - йдеться у повідомленні.