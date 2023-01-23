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В Черниговской области может затопить некоторые дома: в чем причина

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Понедельник 23 января 2023 14:50
В Черниговской области может затопить некоторые дома: в чем причина Фото: в Черниговской области может затопить некоторые дома (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев предупреждают о значительном затоплении поймы Верхнего Днепра в Черниговской области, из-за чего может затопить даже ряд жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 23-26 января на участке Верхнего Днепра в Черниговском районе будет удерживаться значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра, а также затопление жилых домов ряда сел. Синоптики предупреждают о ІІІ уровне опасности (красный).

В Черниговской области может затопить некоторые дома: в чем причина

Кроме того, в эти же дни на участке Десны Новгород-Северский - Макошино (Новгород-Северский, Корюковский районы) будет продолжаться постепенное повышение уровней воды на 2-8 см в сутки, увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны. Также на притоке Десны реки Снов будет удерживаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе. Сообщается о ІІ уровне опасности (оранжевый).

К тому же, 24-26 января на реках Припять, Выжовка и Стоход в пределах Волынской области продолжится подъем уровней воды с интенсивностью 1-5 см в сутки. Таким образом, будет происходить дальнейшее затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов. Синоптики отмечают, что речь идет об уровне опасности (желтый).

Отметим, что завтра в Украине ожидается морозная погода, местами туман.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Киеве с начала января обновлено уже 16 температурных рекордов.

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