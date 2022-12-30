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В Черниговской области сбили российский беспилотник "Орлан"

Фото: ВСУ сбили российский "Орлан" в Черниговской области (t me milinua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники сегодня, 30 декабря, сбили российский беспилотник "Орлан". Это произошло на территории Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Воздушными Силами в Черниговской области сбит "Орлан" московитов", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера ВСУ сбили вражеский "Орлан" в Киевской области во время массированной ракетной атаки. Оккупанты пытались использовать дрон для разведки и выявления позиций украинской ПВО.

Также во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили в Украине 16 дронов-камикадзе типа Shahed.

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