В Черниговской области сбили российский беспилотник "Орлан"

"Воздушными Силами в Черниговской области сбит "Орлан" московитов", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера ВСУ сбили вражеский "Орлан" в Киевской области во время массированной ракетной атаки. Оккупанты пытались использовать дрон для разведки и выявления позиций украинской ПВО.

Также во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили в Украине 16 дронов-камикадзе типа Shahed.

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