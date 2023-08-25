В Черниговской области в результате пожара сухой травы погиб человек
Вчера, 24 августа, вблизи села Анисов Черниговского района произошел пожар сухой травмы. В результате нее погиб 87-летний мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
Как пишет пресс-служба, в течение суток пожарные ликвидировали 6 пожаров на территории региона.
"Трагический случай произошел вблизи села Анисов Черниговского района. В результате пожара сухой травы на площади 1 га 87-летний мужчина получил термические ожоги 100% тела и был госпитализирован в больницу, где позже скончался", - добавляет ГСЧС.
Еще один пожар произошел в селе Пархимов. В результате 60-летняя женщина получила ожоги 40% тела. Ее госпитализировали.
ГСЧП предупреждает
"Каждое возгорание сухой травы может стать причиной не только масштабного пожара, но и в первую очередь нести угрозу для здоровья и жизни людей", - пишет ГСЧС.
Гражданских призывают соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать трагических последствий.
Стоит добавить, что в Украине запрещено сжигать мусор, а также сухие листья или траву. За поджог предусмотрена административная ответственность, а также штраф в размере от 3060 до 6120 гривен, а для должностных лиц - от 15000 до 21000 гривен.
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