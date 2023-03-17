В Черниговской области трактор подорвался на взрывчатке

"Сегодня около 10 утра на взрывном устройстве подорвался трактор! Вероятно, это была противотанковая мина, рядом обнаружили еще одну", - написал он.

Чаус отметил, что в области уже обнаружили и обезвредили более 50 тысяч взрывоопасных предметов. Однако, учитывая, что оккупанты были на 2/3 территории области, таких "сюрпризов" еще много.

Он призывает украинцев быть бдительными, не съезжать с дороги; не передвигаться по необследованной территории, особенно если на ней велись бои.

Напомним, несколько дней назад тракторист подорвался на российской мине в Харьковской области.

К тому же пиротехники ГСЧС подорвались на вражеской мине в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.