В Черниговской области правоохранители подорвались на мине, есть погибший

Утром, 9 июня, на территории приграничья Черниговской области на мине подорвался автомобиль. Есть погибший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В результате взрыва погиб полицейский Алексей Жовтик. Его коллегу госпитализировали с травмами.
По словам пресс-секретаря Национальной полиции в Черниговской области Натальи Слебеняк, мужчины находились вне службы. 39-летний Жовтик погиб на месте. У погибшего остались трое несовершеннолетних детей.
Территория Украины в результате полномасштабной войны с Россией стала загрязненной взрывоопасными предметами. По словам отдельных экспертов, сегодня наша страна считается одной из самых заминированных в мире.
В связи с этим украинская сторона начала новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. Речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полях.
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