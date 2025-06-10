В Черниговской области после атаки дронов обнаружили опасные боеприпасы после атаки дронов

Полиция призывает граждан: если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните 101, 102 или 112.

"Взрывоопасные предметы могут использоваться врагом для поражения любого из регионов страны. Риск чрезвычайно высок из-за того, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно", - отметили правоохранители.

На фото показано, как может выглядеть этот взрывоопасный предмет. Он похож на трубу с квадратными насечками на корпусе. Диаметр около 5 см, длина 35-40 см.

"Обязательно предупредите близких и в случае обнаружения таких боеприпасов - немедленно вызывайте экстренные службы", - призвали в полиции.