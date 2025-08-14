В Черниговской области копы украли из авто бензопилу и теперь пойдут под суд

В Черниговской области объявили о подозрении двум полицейским из-за того, что они украли из автомобиля нарушителя бензопилу. Копам грозит от пяти до восьми лет за решеткой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую областную прокуратуру.
Отмечается, что о подозрении сообщили полицейским из отдела реагирования патрульной полиции Черниговского районного управления полиции ГУНП в Черниговской области.
Как установило следствие, во время выполнения служебных обязанностей полицейские заметили автомобиль, который проигнорировал сигнал об остановке и поехал дальше. Работники полиции стали преследовать авто, которое доехало до лесного массива. Водитель оставил авто открытым и скрылся с места событий, а внутри машины остались его личные вещи.
"Правоохранители, считая, что за их действиями никто не наблюдает, тайно похитили из салона автомобиля бензопилу марки STIHL", - сказано в сообщении.
Полицейским инкриминировали преступление, совершенное согласно ч.4 ст. 185 УКУ - кража по предварительному сговору, совершенная группой лиц в условиях военного положения. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Отметим, что на момент публикации новости прокуратура по неизвестным причинам удалила свое сообщение.
Напомним, недавно Кабмин одобрил законопроект, которым предлагается ввести штрафы за нарушение комендантского часа. Законопроект предлагает добавить в Кодекс Украины об административных правонарушениях новую статью, которая установит административную ответственность за нарушение правил военного положения.