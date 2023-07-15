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В Черниговской области из Десны выловили российский танк. Его передадут ВСУ (фото)

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Чернигов, Суббота 15 июля 2023 16:37
В Черниговской области из Десны выловили российский танк. Его передадут ВСУ (фото) Фото: в Черниговской области из Десны выловили российский танк (facebook.com/uadsst)
Автор: Наталья Юрченко

Водолазы и военные вытащили из реки Десна в Черниговской области российский танк. После обновления его передадут ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную специальную службу транспорта в Facebook.

Водолазы-саперы и специалисты водолазно-спасательных подразделений совместно с военными Оперативного командования "Север" обнаружили и вытащили вражеский танк из реки. Он был затоплен во время неудачной попытки оккупантов переправиться через Десну вблизи поселка Шестовица.

Сообщается, что во время боев под Черниговом российская армия неоднократно пыталась переправиться через Десну в районе Шестовицы, но терпела поражение. Местные жители прозвали свой поселок "Второй Чернобаевкой".

Специалисты отмечают, что по внешним признакам трофейный танк не имеет значительных повреждений. После обновления его передадут на вооружение ВСУ.

Фото: в Черниговской области из Десны выловили российский танк (facebook.com/uadsst)

Потери российской армии

По данным Генштаба ВСУ, Россия на войне против Украины потеряла уже более 237 тысяч своих солдат. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов.

Кроме того, российская армия за более чем 500 дней войны в Украине потеряла тысячи единиц своей техники, в том числе и 4100 танков.

По данным СМИ, российские оккупанты начали снимать с запасов устаревшие танки, некоторые из них времен Второй мировой войны.

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