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В Черниговской области атакован объект критической инфраструктуры

Фото: россияне атаковали Черниговскую область (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска атаковали Черниговскую область в ночь на 19 октября. Под удар попал объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

"Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения. Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области", - сообщил он.

Из-за попадания возник пожар. Его локализовали через несколько часов.

По словам главы Черниговской ОВА, угрозы электроснабжению пока нет.

 

 

Ночной обстрел Украины

В ночь на 19 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Также Воздушные силы сообщали о пусках вражеских ракет.

Россияне пытались ударить дронами по Киеву. Все беспилотники были уничтожены, но в Днепровском районе упали обломки. Был поврежден дом, пострадала молодая женщина.

Кроме того, захватчики атаковали Шестую в Сумской области. Там повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Ранения получили семь человек.

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