В Украине впервые запустили ИИ-видеонаблюдение для безопасности: где заработали камеры

В Чернигове начал работать центр с современной системой видеонаблюдения на базе украинского программного обеспечения. Она использует элементы искусственного интеллекта и поможет повысить уровень безопасности в городе. Это первое в Украине комплексное решение такого формата.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Черниговской области в Facebook.
Новая система охватывает ключевые общественные пространства, транспортные узлы и объекты инфраструктуры. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию в городе, оперативно реагировать на правонарушения, чрезвычайные события, а также координировать действия правоохранительных и экстренных служб.
По словам начальника ГУ Нацполиции в Черниговской области Ивана Ищенко, реализация этого проекта имеет практическое значение для безопасности обитателей города.
"Главным управлением Нацполиции в Черниговской области реализован этот большой проект, и я убежден, что он принесет много пользы жителям города, особенно в это непростое время. Система видеонаблюдения направлена прежде всего на повышение уровня личной безопасности черниговцев", - отметил Ищенко.
В рамках проекта в Чернигове установили около 400 камер видеонаблюдения, в частности с функциями распознавания лиц и транспортных средств. В целом количество камер в Черниговской области возросло до 1500. Также смонтировано серверное оборудование и создан мониторинговый центр.
В полиции отмечают, что система позволяет не только фиксировать правонарушения, но и работать на опережение.
Начальник Департамента информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины Алексей Григорович отметил, что внедрение таких систем является важным элементом формирования безопасной среды.
"Система построена на программном обеспечении украинского производства, что обеспечивает технологическую независимость, гибкость в развитии и возможность масштабирования под нужды территориальных громад", - отметил он.
По его словам, видеоаналитика повышает качество ситуационного мониторинга, позволяет своевременно выявлять риски и принимать обоснованные управленческие решения.
Глава Департамента криминального анализа Нацполиции Роман Бутко подчеркнул, что подобные системы являются важной составляющей национальной безопасности.
"Такие системы видеонаблюдения - это инструмент, который не только помогает правоохранительным органам, но и обеспечивает безопасность граждан в условиях войны", - сказал он.
Открытие центра стало первым из трех этапов масштабного проекта по безопасности. Полиция Черниговской области планирует в дальнейшем расширять систему видеонаблюдения как в городе, так и в других громадах области.
