У Чермалику будинки мирних жителів потрапили під обстріли, - ОБСЄ

На південно-східній околиці Чермалика (Донецька область) спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували пошкодження внаслідок обстрілів будинків мирних жителів. Як інформує РБК-Україна, про це йдеться у звіті СММ, опублікованому ввечері 11 червня.

Зазначається, що спостерігачі бачили два отвори в одноповерховому будинку - у північній зовнішній стіні та в зовнішній віконній рамі на тій же стороні будівлі. Вони також помітили, що куля зачепила по дотичній купу цегли, складену перед згаданим вікном.

"За їхньою оцінкою, усі пошкодження виникли нещодавно в результаті вогню зі стрілецької зброї. Жінка, яка представилась власницею цього будинку, повідомила членам патруля Місії про те, що почула вогонь зі стрілецької зброї, коли ввечері 4 червня була вдома разом із чоловіком", - йдеться у звіті.

Крім того, за 60 м на південь від згаданого будинку, команда СММ бачила отвір у південній зовнішній стіні сараю.

"За оцінкою спостерігачів, пошкодження утворилось недавно в результаті вогню зі стрілецької зброї. Чоловік, який представився власником цього будинку, повідомив про те, що чув вогонь зі стрілецької зброї вночі 8 червня, коли був удома", - заявляє СММ.

Нагадаємо, 16 червня 2019 року має розпочатися процес розведення сил у Станиці Луганській за умови дотримання повного припинення вогню.