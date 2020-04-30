Черкаси зняли обмеження на міський транспорт для працюючих

Незважаючи на карантин в Україні, Черкаси зняли обмеження на громадський транспорт для всіх працюючих. Про це йдеться в повідомленні Черкаської міської ради.

Повідомляється, що місто дозволило користуватися громадським транспортом всім, кому необхідно їздити на роботу.

"Ми відкоригуємо своє попереднє рішення у відповідності з постановою Кабміну №211. Підкреслюю: люди з груп ризику, непрацюючі громадяни, пенсіонери, школярі і т. д. повинні утриматися від користування громадським транспортом на час карантину", - зазначив заступник мера Ігор Волошин.

Згідно з рішенням, в міському електричному та автомобільному транспорті, який виконує регулярні пасажирські перевезення на маршрутах Черкас, дозволяється перевозити працівників усіх підприємств і установ, незалежно від форми власності. При цьому забороняється перевозити стоячих пасажирів.

Пасажири повинні мати маски і рукавички, а також посвідчення працівника свого підприємства чи установи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Черкаси відкривають магазини і парки, а також перукарні, літні майданчики ресторанів та інші об'єкти бізнесу. При цьому в регіоні підтверджено близько 300 випадків коронавірусу.

Зазначимо, сьогодні в Дніпропетровській області відновили роботу більше 150 ринків.