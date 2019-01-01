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В Черкаській області затримали вбивцю співробітника рибоохорони

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 21:40
В Черкаській області затримали вбивцю співробітника рибоохорони
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При обшуку вдома у підозрюваного було вилучено арсенал зброї

В Черкаській області затримали чоловіка, що вбив співробітника рибоохоронного патруля Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що до чергової частини Золотоніського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу одного з будинків стоїть невідомий автомобіль з увімкненими фарами.

"На місце події виїхали працівники поліції, які при огляді автомобіля, всередині виявили труп невідомого чоловіка, з двома вогнепальними пораненнями в голову", - розповіли в МВС.

Правоохоронці провели ряд оперативно-розшукових заходів на території Черкаської та Київської області й змогли відшукати підозрювану особу в одному із сіл Золотоніського району.

"Під час перевірки його документів, чоловік почав чинити опір правоохоронцям, але завдяки професійним і злагодженим діям оперативників, підозрюваного затримали", - повідомили в МВС.

Працівники поліції провели обшуки за місцем проживання підозрюваного й виявили велику кількість набоїв, гранати, вибухівку та зброю, з якої могло бути вчинено вбивство.

Окрім того, поліція встановила, що чоловік вчинив вбивство за місцем проживання потерпілого у Київській області, однак для приховання злочину відвіз тіло до іншої області.

"На даний час слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області жителю оголошено про підозру за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) та статтею 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному. Триває досудове розслідування", - додали правоохоронці.

 

Фото: обшук у підозрюваного (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного у вбивстві чотирьох людей у Вінниці. Після проведення першочергових слідчих дій, на підставі зібраних доказів, 30-річного чоловіка затримали за підозрою у вчиненні цього злочину у порядку ст. 208 КПК України. 

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