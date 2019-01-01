В Черкасской области задержали убийцу сотрудника рыбоохраны

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При обыске дома у подозреваемого было изъято арсенал оружия

В Черкасской области задержали мужчину, который убил сотрудника рыбоохранного патруля Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в дежурную часть Золотоношского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов стоит неизвестный автомобиль с включенными фарами.

"На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые при осмотре автомобиля, внутри обнаружили труп неизвестного мужчины с двумя огнестрельными ранениями в голову", - рассказали в МВД.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий на территории Черкасской и Киевской области и смогли отыскать подозреваемого в одном из сел Золотоношского района.

"Во время проверки его документов, мужчина начал оказывать сопротивление правоохранителям, но благодаря профессиональным и слаженным действиям оперативников, подозреваемого задержали", - сообщили в МВД.

Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства подозреваемого и обнаружили большое количество патронов, гранаты, взрывчатку и оружие, из которого могло быть совершено убийство.

Кроме того, полиция установила, что мужчина совершил убийство по месту проживания потерпевшего в Киевской области, однако для сокрытия преступления отвез тело в другую область.

"В настоящее время следственным управлением ГУНП в Черкасской области жителю объявлено о подозрении по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Продолжается досудебное расследование", - добавили правоохранители.

Фото: обыск у подозреваемого (mvs.gov.ua)

Напомним, полиция задержала подозреваемого в убийстве четырех человек в Виннице. После проведения первоочередных следственных действий, на основании собранных доказательств, 30-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении этого преступления в порядке ст. 208 УПК Украины.